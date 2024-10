Israel plant nach eigenen Angaben eine "tödliche" Attacke. "Bild"-Reporter Paul Ronzheimer berichtet, dass er in Beirut festgenommen wurde. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Palästinenser: Dutzende Tote nach Angriffen in Dschabalia

Israels Armee äußert sich bislang nur zu einem einzelnen Angriff. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet dabei 15 Tote. Der Angriff soll dem Bericht zufolge auf den Hof eines Krankenhauses gezielt haben. Getroffen worden seien dort auch Zelte von Vertriebenen. Die Angaben lassen sich ebenfalls nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, sie habe Hamas-Mitglieder in einem Kommando- und Kontrollzentrum angegriffen.

Die Zentrale der Islamistenorganisation habe sich in einem Gebiet in Dschabalia befunden, das früher als medizinische Einrichtung gedient habe, heißt es von der israelischen Armee weiter. Die Hamas-Mitglieder hätten dort unter anderem Anschläge gegen den Staat Israel geplant. Laut dem israelischen Militär wurden vor dem Angriff mit Präzisionsmunition zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu verringern, dass Zivilisten zu Schaden kommen. Auch diese Angaben können zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Neue Angriffe in Beirut – Hisbollah feuert Raketen auf Israel

21.59 Uhr: Israelisches Militär hat libanesischen Berichten zufolge wieder Ziele in den Vororten südlich von Beirut angegriffen. Die Armee bestätigt die Berichte auf Anfrage zunächst nicht. Sie berichtet aber von 220 Geschossen, die seit dem Morgen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden seien.

Libanons staatliche Nachrichtenagentur NNA meldet mindestens sechs Angriffe in den Vororten südlich der Hauptstadt. Diese gelten als Hochburg der Hisbollah. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es zunächst nicht.

Auch im Südlibanon gab es erneut Dutzende Angriffe der israelischen Armee. In beiden Ländern gab es bei Angriffen tagsüber Tote.

Israels Verteidigungsminister: "tödlicher" Angriff im Iran

Israelische Kräfte sollen Palästinenser erschossen haben

18.41 Uhr: Eine verdeckt operierende israelische Spezialeinheit soll palästinensischen Berichten zufolge im Westjordanland vier Männer getötet haben. Demnach hätten die israelischen Einsatzkräfte das Feuer auf das Auto der Palästinenser in der Stadt Nablus eröffnet. Israels Armee teilt auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

Das Gesundheitsministerium in Ramallah meldet vier Tote, die in ein Krankenhaus in Nablus gebracht worden seien. Weitere Details zum Umstand ihres Todes nennt die Behörde zunächst nicht. Die Identität der Getöteten ist zunächst unklar.