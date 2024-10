Überlebende des Hamas-Angriffs begeht Suizid

0.52 Uhr: Shirel Golan, eine Überlebende des Hamas-Angriffs auf das Nova-Musikfestival, hat sich nach Angaben ihrer Familie an ihrem Geburtstag das Leben genommen. Die 22-Jährige, die den Terroranschlag am 7. Oktober 2023 in der Nähe des Kibbutz Re'im überlebte, litt seit der Hamas-Attacke an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Bei dem Angriff auf das Festival im Süden Israels, wurden zahlreiche Menschen getötet, entführt oder verletzt. Golan, die am Tag ihres Todes 22 Jahre alt wurde, hatte sich in den Monaten nach dem Angriff zunehmend zurückgezogen und war zweimal in ein Krankenhaus eingeliefert worden.