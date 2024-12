Künstliche Intelligenz: Putin gründet Allianz gegen den Westen

Russland will Länder des Globalen Südens mit Künstlicher Intelligenz unterstützen. Fraglich ist, woher die Ressourcen kommen sollen.

Auf der internationalen Konferenz "AI Journey" in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin am Montag die Rolle Künstlicher Intelligenz (KI) für die globale Entwicklung hervorgehoben. Dabei unterstrich er Russlands Bereitschaft, sein Know-how und seine Technologien mit anderen Ländern zu teilen, insbesondere mit Partnern in Asien, Afrika, Lateinamerika und den Staaten des Globalen Südens.