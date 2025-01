Was Trumps Fünf-Prozent-Ziel für Deutschland bedeuten würde

Aktualisiert am 08.01.2025 - 11:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Es ist ein Vorstoß, an dem sich die Nato noch lange abarbeiten wird. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Verbündeten schon vor seiner Vereidigung am 20. Januar aufgefordert, fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung zu investieren. Derzeit liegt das gemeinsame Nato-Ziel bei zwei Prozent. Die Forderung wird auch den Bundestagswahlkampf aufmischen.