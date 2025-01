Musk, Zuckerberg und Bezos bei Trumps Vereidigung erwartet

Machtwechsel in den USA

Die US-Unternehmer und Milliardäre Elon Musk , Mark Zuckerberg und Jeff Bezos werden bei der Amtseinführung von Donald Trump am Montag in Washington erwartet. Sie bekommen bei der Zeremonie auch prominente Plätze da, wo unter anderem auch Trumps Wunschkandidaten für das Kabinett sitzen sollen, wie der Sender NBC News und die "Washington Post" unter Berufung auf nicht genannte Beamte berichteten, die mit den Plänen vertraut sind.

Tesla- und SpaceX-Chef Musk hat den engsten Draht zu dem Republikaner und soll die künftige Regierung bei der Kürzung von Ausgaben beraten. Zuckerberg, Chef des Facebook-Konzerns Meta, hat zuletzt mit der Abkehr vom bisherigen Moderationsmodell auf seinen sozialen Plattformen einen Kurswechsel und damit auch eine klare Annäherung an Trump und die Republikanische Partei eingeleitet. Zuckerberg lädt am Tag der Amtseinführung in Washington zudem mit republikanischen Großspendern zu einem Empfang. Eine Einladung zirkulierte auf X.