Sie haben die Bilder ihrer Kinder auf dem Handy oder die Namen auf Zettel geschrieben. Verzweifelt suchen Eltern ihre vermissten Kinder. Große Trauer neben Freude und Erleichterung. Auf der einen Seite wird die neu gewonnene Freiheit in Syrien gefeiert, auf der anderen Seite gibt es Entsetzen über das, was von Assads Terrorregime bleibt: Foltergefängnis neben 5-Sterne-Hotel, Massengräber auf offenen Feldern.

Lutz Jäkel hat in den 90er-Jahren in Damaskus studiert und das Land ausgiebig bereist. Für seine Fotoreportagen und Bildbände wurde er mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet. Er spricht Arabisch und war nach dem Sturz Assads im Dezember 2024 zwei Wochen vor Ort. Seine Fotos gibt es auf Instagram , Facebook oder seiner Website zu sehen.

