Nahost-Konflikt Das gefährdet die Waffenruhe

Von dpa , t-online , mk 21.02.2025 - 08:59 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Brennender Bus auf einem Parkplatz in Bat Jam: "Wir hatten womöglich das Glück, dass die Terroristen die Zeitzünder an den Sprengsätzen falsch eingestellt haben". (Quelle: Screeshot/x.com@sentdefender)

Erst übergibt die Hamas eine unbekannte Frauenleiche an Israel, dann explodieren bei Tel Aviv drei Busse. Jetzt soll die Armee ihren Einsatz im Westjordanland ausweiten.

Nach der Explosion von drei Bussen in einem südlichen Vorort von Tel Aviv droht zwischen Israel und Palästinensern neue Gewalt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies Israels Streitkräfte zu einem "intensiven Einsatz gegen Zentren des Terrorismus" im Westjordanland an. Bei der Explosion der Busse auf einem Parkplatz in der Stadt Bat Jam handelte sich nach israelischen Angaben um einen versuchten Terroranschlag.

In den drei Bussen waren laut "Times of Israel" mit Zeitzündern versehene Sprengsätze mit je fünf Kilo Sprengstoff platziert worden. In zwei weiteren Bussen fand die Polizei demnach Sprengsätze, die entschärft werden konnten. Verletzt wurde bei den Explosionen am späten Abend niemand, die Busse waren leer.

Busse sollten wohl Freitagmorgen explodieren

Nach Angaben des Polizeichefs von Tel Aviv fanden sich auf den nicht detonierten Sprengsätzen Botschaften, die auf einen Terrorangriff aus dem Westjordanland hindeuten. Diese in sozialen Medien verbreiteten Bilder sollen die brennenden Busse in Bat Jam zeigen:

Wie Israels "Channel 12" berichtete, sollten die Sprengsätze in den Bussen eigentlich am Freitagmorgen während des Berufsverkehrs explodieren. "Wir hatten womöglich das Glück, dass die Terroristen die Zeitzünder an den Sprengsätzen falsch eingestellt haben", sagte Polizeisprecher Aryeh Doron. "Aber es ist noch zu früh, um das abschließend zu sagen." Auch das Büro von Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, es habe sich um den Versuch einer Reihe von Bombenanschlägen gehandelt.

"Angesichts der versuchten schweren Terroranschläge im Raum Tel Aviv durch palästinensische Terrorgruppen habe ich die Armee angewiesen, ihre Antiterror-Maßnahmen in Tulkarem und anderen Flüchtlingslagern auszuweiten", hieß es in einer Mitteilung von Verteidigungsminister Israel Katz. "Wir werden die Terroristen bis zum bitteren Ende jagen und ihre Infrastruktur zerstören."

Hamas übergibt unbekannte Frauenleiche

Gefährdet scheint auch der Waffenstillstand mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Nach israelischen Angaben hat die Terrorgruppe mit der Übergabe einer falschen Leiche gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen. "Dies ist eine anonyme, nicht identifizierte Leiche", teilte Israels Armee in der Nacht nach forensischen Untersuchungen mit. Dies sei ein schwerer Verstoß gegen die Vereinbarung, vier getötete Geiseln zu übergeben.

Bei zwei Kinderleichen handele sich um die vor mehr als 16 Monaten in den Gazastreifen verschleppten Kfir und Ariel Bibas. Bei der am Vortag ebenfalls übergebenen Frauenleiche handele es sich jedoch nicht um ihre Mutter Schiri. "Wir fordern, dass die Hamas Schiri mit allen anderen unserer Geiseln zurückgibt", hieß es in der Mitteilung der Armee weiter. Israel habe diese Forderung auch in einer dringenden Botschaft an die Vermittler erhoben und darin protestiert, dass die Hamas gegen die Vereinbarungen verstoßen habe, berichtete die israelische Nachrichtenseite "ynet".

"Ein Übel und eine Grausamkeit, die ihresgleichen sucht"

Ein ranghoher israelischer Beamter habe die Situation als "zutiefst schockierend" beschrieben. "Wir wissen nicht, warum sie das getan haben. Das ist ein großer Vertrauensbruch". Israels UN-Botschafter Danny Danon sagte laut der "Times of Israel" in einer Mitteilung: "Dies ist ein neuer Tiefpunkt, ein Übel und eine Grausamkeit, die ihresgleichen sucht".

Die Hamas habe eine nicht identifizierte Leiche anstelle der Mutter von zwei ermordeten Jungen zurückgegeben, "als ob es sich um eine wertlose Lieferung handelte", wurde Danon zitiert. Die Terrororganisation verstoße auch nach dem Tod der Kinder "gegen alle moralischen Grundwerte".

Unklarheit über Waffenstillstand