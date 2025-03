Erdoğan löst Wutwelle aus

Lira stürzt nach Verhaftung ab

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schrieb nach der Verhaftung: "Wer Erdoğan gefährlich werden kann, kommt ins Gefängnis." Der türkische Staatschef ist noch immer geschwächt, hat die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei bisher nicht in den Griff bekommen. Das macht ihn angreifbar. Nach der Verhaftung İmamoğlus fiel erneut der Lira-Kurs. Aktuell ist ein Euro mehr als 41 Lira wert – ein Tiefstwert für die türkische Währung.

In der türkischen Regierung gibt es nach der Verhaftung von İmamoğlu auch die Sorge, dass er so zum politischen Märtyrer gemacht wurde, so wie Erdoğan selbst als Istanbuler Bürgermeister zu einem wurde. Um die Stimmung in der Bevölkerung nicht noch weiter aufzuheizen, wurden nach der Verhaftung Demonstrationen in Istanbul verboten. Regierungskritische Journalisten wurden verhaftet, die türkische Justiz ging gegen die Autorinnen und Autoren von regimekritischen Posts in sozialen Netzwerken vor.