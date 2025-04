Ultimatum an Putin? Trump verliert laut Nato-Partnern Geduld

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 04.04.2025 - 15:55 Uhr

Aktualisiert am 04.04.2025 - 15:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Informierte Nato-Partner in Brüssel über die Friedensbemühungen seines Präsidenten Donald Trump: US-Außenminister Marco Rubio, hier mit seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock. (Quelle: Jacquelyn Martin/Pool AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Ist es eine Frage von Wochen, bis es neue Entwicklungen bei den Bemühungen für eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg geben könnte? Dieser Eindruck wird bei einem Nato-Treffen in Brüssel vermittelt.

Bei ihren Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine verlieren die USA nach Angaben aus Nato-Kreisen die Geduld mit Russland . Außenminister Marco Rubio machte bei einem Bündnistreffen in Brüssel deutlich, dass Präsident Donald Trump die aktuelle Hinhaltetaktik von Russlands Präsident Wladimir Putin vermutlich nicht mehr lange akzeptieren werde. Es gehe dabei eher um "Wochen als um Monate", ergänzte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen des Treffens.

Unklar blieb demnach allerdings, wie die USA in dem Fall reagieren würden, dass Putin seinen Kurs nicht ändert. Als Optionen gelten neue US-Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, aber auch zusätzliche Waffenhilfen für die Ukraine. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte zur Frage eines möglichen Ultimatums an Russland, er wolle sich nicht in die Gespräche zwischen den USA und Russland einmischen.