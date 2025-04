Trump kündigt Gespräche mit dem Iran an

Israels Premier Netanjahu hat in US-Präsident Trump einen wichtigen Verbündeten. (Quelle: -/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Die USA und der Iran kommen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump am Wochenende zu Atomgesprächen "fast auf höchster Ebene" zusammen. "Wir werden am Samstag ein sehr großes Treffen haben", kündigte Trump überraschend am Rande eines Treffens mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus an. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf der Onlineplattform X, das Treffen auf "hoher Ebene" werde in Oman stattfinden. Während Trump betonte, es würden direkte Gespräche sein, bezeichnete sie Araghtschi als "indirekt". Das würde heißen, dass Vermittler Botschaften zwischen den beiden Seiten übermitteln.