Bericht: Zahl der Exekutionen weltweit stark gestiegen

Aktualisiert am 08.04.2025 - 08:02 Uhr

Aktualisiert am 08.04.2025 - 08:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In den USA werden Todesurteile oft per Giftspritze vollstreckt. (Symbolbild) (Quelle: Paul Buck/epa/dpa/dpa-bilder)

Menschenrechtler haben im vergangenen Jahr einen enormen Anstieg an vollstreckten Todesurteilen dokumentiert. Besonders in einer Region gab es viele Hinrichtungen.

Die Zahl der weltweit erfassten Hinrichtungen ist laut einem Bericht auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden in 15 LĂ€ndern mehr als 1.500 Exekutionen dokumentiert, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mitteilt. Die meisten der Todesurteile wurden demnach in China , Iran , Saudi-Arabien , Irak und Jemen vollstreckt. Amnesty verweist dabei auf dokumentierte Hinrichtungen – die tatsĂ€chliche Zahl dĂŒrfte deutlich höher liegen.

Besonders viele Hinrichtungen in Nahost dokumentiert

Im Iran, Saudi-Arabien und Irak stieg die Zahl der Hinrichtungen 2024 laut Amnesty stark an. Insgesamt vollstreckten die drei Staaten mindestens 1.380 Todesurteile. Im Irak vervierfachte sich die Zahl der Exekutionen von mindestens 16 auf mindestens 63, wÀhrend Saudi-Arabien sie von 172 auf mindestens 345 verdoppelte. Der Iran richtete mindestens 972 Personen hin.

"Iran, Irak und Saudi-Arabien tragen die Verantwortung fĂŒr den drastischen Anstieg der Hinrichtungen im vergangenen Jahr", sagte Julia Duchrow, GeneralsekretĂ€rin von Amnesty International in Deutschland, einer Mitteilung zufolge. "Allein diese drei LĂ€nder haben mehr als 90 Prozent der uns bekannten Todesurteile weltweit vollstreckt", sagte Duchrow. Insbesondere in Saudi-Arabien und Iran werde die Todesstrafe eingesetzt, "um all jene mundtot zu machen, die mutig genug sind, ihre Meinung zu sagen."