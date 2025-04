Die Zölle würden in der Nacht zum Mittwoch um 0:01 Uhr Ortszeit (6.01 europäischer Zeit) in Kraft treten, sagte Leavitt. Sie habe gerade mit Trump darüber gesprochen.

Zölle von 104 Prozent auf Waren aus China

Dann greifen auch zusätzliche US-Zölle auf chinesische Produkte. US-Präsident Donald Trump hatte der chinesischen Führung eine letzte Frist eingeräumt, um die Gegenzölle auf Einfuhren von US-Waren in die Volksrepublik in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Diese Frist ließ China verstreichen. Jetzt reagiert das Weiße Haus mit Strafzöllen von weiteren 50 Prozent. Insgesamt beträgt die Abgabe auf Waren aus China dann 104 Prozent.

China schaltet die Welthandelsorganisation ein

China hat dagegen im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten die Welthandelsorganisation (WTO) eingeschaltet. Mit den Sonderzöllen auf chinesische Waren würden die USA ihre Freihandels-Verpflichtungen verletzen und "das auf Regeln aufbauende multilaterale Handelssystem untergraben", argumentierte Peking in einem Schreiben an die WTO in Genf.

Die US-Zusatzzölle auf Importe aus China seien "diskriminierend und protektionistisch", hieß es in dem Brief. Darin forderte China die USA zu bilateralen Gesprächen zur Beilegung des Handelsstreits auf. Dieser erste Schritt mündet in aller Regel in einem Verfahren vor der WTO, in dem Streitschlichter entscheiden, ob Handelsmaßnahmen gerechtfertigt sind oder nicht.