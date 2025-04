Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Chaos an der Börse, Unruhe bei Handelspartnern – doch Trump bleibt bei seiner Zollstrategie. Was ist sein Plan – und Europas mögliches Gegenmittel?

Donald Trumps Zollankündigung hat in der vergangenen Woche nicht nur Regierungen auf der ganzen Welt erschüttert – auch die Märkte reagierten heftig. Die US-Börsen Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren seither mehrere Billionen US-Dollar, Investoren sind verunsichert.

Trump lässt währenddessen durchblicken, dass er gar nicht daran denkt, die Zölle wieder abzuschaffen. Einen Vorschlag der EU, gegenseitige Zölle auf null zu setzen, hat der US-Präsident abgelehnt. China soll zudem in den nächsten Stunden seine Gegenzölle aufheben, sonst droht laut Trump die nächste Zollerhöhung. Was ist Trumps Plan? Und wie kann die EU nun weitermachen? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum erhebt Trump die Zölle – und will nicht von ihnen abrücken?

Die Wirtschaftsexpertin Sonali Chowdhry vom Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) erklärt: "Die US-Regierung verfolgt mit den neuen Zöllen das Ziel, 'unfaire' Handelsungleichgewichte mit ausländischen Partnern zu korrigieren, Industriearbeitsplätze in die USA zurückzuholen und Staatseinnahmen zu steigern." Trumps Zoll-Rechnung hat allerdings eine Vielzahl von Fehlern: Unter anderem sind die angeblichen Zölle, auf die sich die US-Gegenzölle beziehen, in vielen Fällen eher aus dem Handelsdefizit als einem real existierenden Zoll-Ungleichgewicht errechnet. Einbezogen wurde außerdem nur die Handelsbilanz für Waren, nicht die für Dienstleistungen.

Dr. Sonali Chowdhry ist Handelsökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Ihre Forschung konzentriert sich unter anderem auf globale Lieferketten. Sie promovierte 2022 mit Auszeichnung in Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Kann das funktionieren?

An einen Erfolg glaubt Chowdhry nicht: "Insgesamt ist dies keine glaubwürdige Wachstumsstrategie." Das habe mehrere Gründe: "Das Ziel, Handelsungleichgewichte mit allen Ländern zu beseitigen, ist unrealistisch." Zum einen würden so Entwicklungsländer wie Madagaskar bestraft, die sich den Import von US-Waren gar nicht leisten können. Handelsbeziehungen zwischen zwei Ländern bestünden darüber hinaus nicht isoliert, sondern seien Teil einer Wertschöpfungskette. "Zum Beispiel verändert sich durch eine Anpassung des Handels mit China automatisch auch der Handel mit Ländern, die Teil seiner Lieferketten sind."

Auch US-Unternehmen, die auf Importe angewiesen sind, seien davon betroffen. "Diese Unsicherheit kann genauso schädlich sein wie die direkten Kosten der Zölle", erklärt Chowdhry t-online. "Unternehmen zögern, langfristige Verpflichtungen einzugehen, wenn die Handelsregeln instabil sind."

Wie reagieren die Anleger?

Am Dienstag schienen die Märkte zunächst erholt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) startete zu Handelsbeginn 0,86 Prozent im Plus. Auch in London stieg der Leitindex FTSE 100 um 1,27 Prozent, in Paris kletterte der CAC40 um 1,41 Prozent, der FTSE MIB in Mailand um 1,73 Prozent. Die US-Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 starteten ebenfalls im Plus – jeweils mit mehr als drei Prozent.

In Japan lag der Nikkei-Index zum Handelsschluss 6,02 Prozent im Plus, der Index Kospi in Seoul stieg um 0,26 Prozent. Die Börse in Hongkong, wo die Kurse am Montag so stark gefallen waren wie zuletzt in der Asien-Finanzkrise 1997, erholte sich: Der Hang-Seng-Index lag zum Handelsschluss 0,11 Prozent im Plus. In Taiwan dagegen ging die Talfahrt an der Börse weiter – nach einem Minus von 9,7 Prozent am Montag schloss der Handel am Dienstag 4,02 Prozent im Minus.

Dass die Märkte weiterhin nervös sind, zeigt aber eine Episode vom Montag: In weniger als einer halben Stunde stiegen und fielen die US-Indizes um mehrere Tausend Punkte. Auslöser: Eine bei X kursierende Fake News über angebliche 90-tägige Ausnahmen von den US-Zöllen für alle Länder außer China. Chowdhry erklärt dazu: "Die gestrigen Reaktionen an den Aktienmärkten zeigen deutlich, dass die Märkte in Aufruhr sind und Investoren weltweit nach Entlastung von den neuen Zöllen und der beispiellosen Unsicherheit verlangen."

Wie treffen die Zölle und die Verluste am Aktienmarkt den Durchschnittsamerikaner?

"Die Anpassung wird auch für US-Verbraucher schmerzhaft sein", so Chowdhry. Die Preise für die vielen importierten Güter, von Kraftfahrzeugen über Kleidung bis hin zu Elektronik, dürften deutlich steigen. Selbst bei Produkten aus Ländern, die Trump mit einem Basiszoll von "nur" zehn Prozent belegt hat, seien "erhebliche Kostensteigerungen" zu erwarten.