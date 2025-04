Selenskyj an Trump: Komm vor Friedenslösung in die Ukraine

US-Präsident Trump will den Ukraine-Krieg beenden. Doch die Sicht in Washington sei stark durch das geprägt, was Moskau erzähle, sagt der ukrainische Staatschef Selenskyj.

Er hoffe, Trump werde dann verstehen, womit er es zu tun habe. "Sie werden verstehen, was (Kremlchef Wladimir) Putin getan hat", sagte er. CBS zeichnete das Interview mit Selenskyj bei einem Besuch in dessen Heimatstadt Krywyj Rih auf. Dort hatte ein russischer Raketentreffer am 4. April 19 Menschen getötet, darunter 9 Kinder und Jugendliche. An diesem Sonntag tötete ein Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy mindestens 34 Menschen.