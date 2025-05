Mehr Politik als Wirtschaft: US-Rohstoffdeal mit der Ukraine

VergrĂ¶ĂŸert das Abkommen die Chance auf ein Kriegsende?

Die politische Bedeutung der Vereinbarung dĂŒrfte grĂ¶ĂŸer sein als die wirtschaftliche. Mit der laufenden Diskussion ĂŒber verschiedene Modelle einer Waffenruhe - 3 Tage, 30 Tage oder 3 Monate - haben die Rohstoffe nur am Rande zu tun. Doch das Abkommen zeigt, dass die USA und die Ukraine sich in einem Punkt einigen konnten - auch nach dem Eklat zwischen Trump und Selenskyj Ende Februar im Weißen Haus.

Zugleich scheint in der Trump-Regierung das VerstĂ€ndnis fĂŒr die Lage der Ukraine zu wachsen. Dazu dĂŒrfte das kurze GesprĂ€ch zwischen Trump und Selenskyj bei der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom beigetragen haben.

Hatte Trump anfangs Selenskyj noch vorgeworfen, einen nicht gewinnbaren Krieg zu fĂŒhren, so sah sein Ukraine-Beauftragter Keith Kellogg das Land nun militĂ€risch in einer "komfortablen Position". "Russland siegt nicht in diesem Krieg", sagte der Ex-General dem Sender Fox News. "Wenn sie siegen wĂŒrden, hĂ€tten sie das in drei Jahren geschafft. Nun lĂ€uft das vierte Jahr."