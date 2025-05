Selenskyj: Kämpfe gehen weiter

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 02.05.2025 - 20:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. (Archivbild) (Quelle: Michael Shtekel/AP/dpa/dpa-bilder)

Im Osten nichts Neues. Die Kämpfe an den Fronten der Ukraine gehen unvermindert weiter. Von Friedensbereitschaft Moskaus keine Spur.

An den Fronten im Osten der Ukraine wird weiter gekämpft. Vor allem rund um den Donbass, speziell bei Pokrowsk, setzten russische Truppen ihre Angriffe fort, berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Situation an dem Frontabschnitt sei bei einem Lagebericht der Militärführung erörtert worden, fügte Selenskyj ohne weitere Details hinzu.