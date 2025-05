Der amerikanische Papst und der stolze Präsident

Protestantismus vorherrschende christliche Strömung in den USA

Dass wenige Monate nach dem Auszug Joe Bidens aus dem Weißen Haus erstmals ein US-Amerikaner zum Papst gewählt wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Biden ist streng gläubiger Katholik. Er war nach John F. Kennedy (1961 bis 1963) erst der zweite katholische Präsident in der US-Geschichte. Der Demokrat geht jedes Wochenende in die Kirche. Für die Bestattung von Papst Franziskus reisten der 82-Jährige und seine Ehefrau Jill eigens nach Rom. Er verpasste den historischen Moment für die USA und amerikanische Katholiken als Präsident nur ganz knapp.

Umfragen zufolge bezeichnen sich rund 20 Prozent der US-Amerikaner als Katholiken. Andere christliche Strömungen - allem voran der Protestantismus - sind in den USA dominanter. Auch in den USA hat die katholische Kirche in den vergangenen Jahren tiefgreifende Krisen erlebt. Mehrere Missbrauchsskandale wurden aufgedeckt - jahrzehntelang waren die Taten vertuscht worden.

Neuer Papst - neue Chance?

Mancher Katholik in den USA hofft nun darauf, dass ein amerikanischer Papst mit einem sozialen Ansatz ein positives Licht auf die katholische Kirche in den USA und auf das Land als Ganzes werfen könnte. Die Studentin Elektra, die mit ihrer Mutter zu der Kirche in Washington gekommen ist, verspricht sich von Leo XIV. eine "barmherzige Repräsentation der USA" in der Welt. "Ich hoffe, dass der Papst genau das mitbringt und dieses sehr positive Bild weltweit verbreiten wird – in einer Zeit, in der vieles unsicher ist und viel Verwirrung herrscht."