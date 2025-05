Mann ersticht Rentner in Park

"Blöde Fragen": Zverev in Rom gereizt

Historische Reise Merz, Starmer und Macron in Kiew eingetroffen

Von dpa Aktualisiert am 10.05.2025 - 08:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (M, CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r), und Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien, kommen mit einem Sonderzug auf dem Hauptbahnhof in Kiew an. Die vier Staats- und Regierungschefs wollen in der ukrainischen Hauptstadt den Präsidenten des Landes treffen, um für eine 30-tägige Waffenruhe zu werben. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Kiew. Begleitet wird er von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Mit dem Besuch schreibt Merz bereits Geschichte: Es ist der erste gemeinsame Besuch der Staats- und Regierungschefs dieser vier Länder in der Ukraine und die erste Reise von Friedrich Merz als neu gewähltem Bundeskanzler dorthin.

Merz hatte den Besuch am Mittwoch bei seinem ersten Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vorbereitet. Der Kanzler habe den amerikanischen Präsidenten über die gemeinsame Erklärung informiert und der habe wohlwollend darauf reagiert, hieß es anschließend aus Merz' Umfeld.

Die vier Staats- und Regierungschefs erklärten in einem gemeinsamen Statement: "Wir, die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands, Polens und des Vereinigten\ Königreichs, werden in Kiew in Solidarität mit der Ukraine angesichts der andauernden barbarischen und völkerrechtswidrigen Invasion Russlands zusammenstehen".

Suche nach einer politischen Lösung

Ziel der Initiative sei es, die Voraussetzungen für eine politische Lösung des Konflikts zu schaffen. Im Rahmen des Besuchs gedenken die Staats- und Regierungschefs auch der Opfer des russischen Angriffskriegs am Maidan in Kiew. Später nehmen sie gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj an einem virtuellen Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe teil. Im Fokus steht der Aufbau einer internationalen Koalition zur langfristigen Stärkung der ukrainischen Streitkräfte.

Der Ukraine-Besuch von Merz, Macron, Starmer und Tusk ist der erste in dieser Formation. Er erinnert an eine ähnliche Reise von Merz' Vorgänger Olaf Scholz (SPD) im Juni 2022. Scholz fuhr damals mit Macron und dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten Draghi nach Kiew. Die drei stellten sich dort erstmals gemeinsam hinter die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine und machten damit den Weg dafür frei. Die Bilder der drei aus einem Besprechungsraum im Sonderzug haben ihren festen Platz in der Geschichte des Ukraine-Kriegs.