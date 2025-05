Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident verkündete die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan – auch die USA haben Interessen in der Region. (Quelle: Kent Nishimura)

Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan scheint sich die Lage mit der Vereinbarung einer Waffenruhe vorerst beruhigt zu haben. Zwar warf Indien den pakistanischen Streitkräften Verstöße gegen die Feuerpause vor, die von der Gegenseite umgehend dementiert wurden; in den Nachtstunden gab es aber keine schwerwiegenden Anschuldigungen oder Berichte über Angriffe beider Seiten mehr.

Auch am Sonntagmittag war die Lage weiterhin ruhig. Pakistans Regierung hatte am Abend versichert, sie setze sich weiterhin für die Umsetzung der kurz zuvor vereinbarten Waffenruhe ein.

Pakistans Armeechef Asim Munir

So wird es Munirs Einfluss zugeschrieben, dass Shehbaz Sharif im vergangenen Jahr erneut zum Regierungschef Pakistans aufstieg. Ohne Munir geht nichts. "Die Kontrolle über alles, von der Politik bis zur Wirtschaft, macht Munir zu einem mächtigen Mann, aber er ist kein Zauberer, der Pakistan aus seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten retten kann", notierte die "Financial Times".

Auslöser für den jüngste Eskalation war ein islamistisches Attentat im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs, bei dem im April 26 indische Urlauber getötet wurden. Indien gibt Pakistan die Schuld an dem Anschlag. Die Geheimdienste des Landes sollen mit den Islamisten zusammenarbeiten. Und indirekt auch Munir. Der hatte wenige Tage vor dem Anschlag Kaschmir als "Hauptschlagader" Pakistans bezeichnet und behauptet, dass die muslimische Bevölkerungsmehrheit Pakistans "in allen Bereichen anders ist als Hindus".

Indiens Premier Narendra Modi

Narendra Modi, 74, ist seit elf Jahren Regierungschef Indiens. Er setzt auf wirtschaftliche Neuerungen und Hindu-Nationalismus. Auch er heizte den Kaschmir-Konflikt zuletzt an. Er splittete 2019 den Bundesstaat Jammu und Kaschmir in zwei Territorien auf, die der Regierung in Delhi unterstellt wurden. Die muslimische Bevölkerungsmehrheit im Kaschmir fürchtete den Zuzug vieler Hindus.