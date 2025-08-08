Israel will die Stadt Gaza einnehmen: Was sind die Folgen?

Was bedeutet das für die Geiseln?

Die Armeeführung sieht in einer Ausweitung der Kämpfe das Risiko, dass die Geiseln in Gefahr geraten und von ihren Entführern getötet werden könnten, sollten sich Israels Truppen den Orten nähern, wo sie festgehalten werden. Militärs warnten einem Bericht der Zeitung "Jediot Achronot" zufolge davor, tief in die anvisierten Gebiete vorzudringen - eine Ausweitung der Kämpfe könnte zum "vollständigen Verlust aller Geiseln" führen.

Auch Angehörige der Entführten sprechen sich immer wieder gegen militärische Befreiungsversuche aus und drängen stattdessen auf eine Einigung zur Beendigung des Kriegs. Nach israelischer Einschätzung befinden sich noch 50 Geiseln in Gaza, davon sollen 20 noch am Leben sein.

Israelische Medien zitierten allerdings einen Offiziellen mit den Worten: "Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Geiseln verhungern und Gaza wird unter der Herrschaft der Hamas bleiben." Zuletzt veröffentlichten die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) abscheuliche Propaganda-Videos von zwei Geiseln. Dort sind der Deutsch-Israeli Rom Braslavski (21) und Evjatar David (24) abgemagert und ausgezehrt zu sehen.

Wie reagiert die internationale Gemeinschaft?

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer forderte Israels Regierung am Freitag auf, ihre Entscheidung zur Ausweitung sofort zu überdenken. "Diese Maßnahme wird weder zur Beendigung des Konflikts noch zur Freilassung der Geiseln beitragen. Sie wird nur zu weiterem Blutvergießen führen", sagte er. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert Israel auf, eine weitere militärische Eskalation im Gazastreifen zu hinterfragen.

Die Bundesregierung ergriff nach zuletzt immer schärferer Kritik am militärischen Vorgehen Israels nur wenige Stunden nach dem Beschluss des Sicherheitskabinetts erstmals konkrete Maßnahmen gegen den Freund und Partner Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte am Mittag an, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten.

Zuletzt hatte die internationale Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen bereits massiv zugenommen. In Israel ist oft die Rede von einem "diplomatischen Tsunami" - auch enge Verbündete des jüdischen Staates kritisieren die Regierung in Jerusalem inzwischen scharf. Einige Länder haben zuletzt bereits Sanktionen gegen Israel erwägt.

Welche anderen Folgen könnte die Entscheidung für Israel haben?

Eine weitere umfangreiche Bodenoffensive in urbanem Gebiet – auch wenn bislang unklar ist, wann diese beginnen könnte – birgt erhöhte Risiken auch für die israelischen Soldaten. Bereits jetzt drücken viele Israelis den Wunsch nach einem Kriegsende aus. Die Bestürzung in der Gesellschaft über gefallene Soldaten in diesem Jahr war bereits groß – zusätzliche Verluste auf israelischer Seite könnten die Unterstützung für den Krieg weiter untergraben.