Verantwortliche für Anschlagsserie in Sri Lanka identifiziert

21.04.2019, 12:44 Uhr | AFP, dpa, tyh

In Sri Lanka sind bei mehreren Explosionen fast 200 Menschen ums Leben gekommen. Rund 450 wurden verletzt. Das Verteidigungsministerium macht extremistische Gruppen dafür verantwortlich.

In Sri Lanka hat sich nach einer Serie von Anschlägen auf Kirchen und Hotels eine weitere Explosion ereignet. Sie geschah am Sonntagnachmittag in einer Wohngegend in Dematagoda, einem Vorort der Hauptstadt Colombo. Das teilte die Polizei mit. Es gab zunächst keine Angaben über Opfer oder weitere Einzelheiten. Es war bereits die achte Explosion am Ostersonntag in dem südasiatischen Inselstaat.

Zuvor waren bei sechs Anschlägen auf drei christliche Kirchen und drei Fünf-Sterne-Hotels binnen einer halben Stunde am Vormittag nach Behördenangaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 450 weitere verletzt worden. Unter den Toten waren demnach mindestens elf Ausländer, deren Nationalitäten noch unklar sind. Später gab es eine siebte Explosion in einem kleinen Hotel in Dehiwala-Mount Lavinia, einem weiteren Vorort von Colombo. Dabei kamen nach Polizeiangaben zwei Menschen ums Leben.

Allein in einer Kirche in Katuwapitiya bei Negombo nördlich der Hauptstadt seien mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen worden, teilte die Polizei mit. Die Leitung der St. Sebastian Kirche veröffentlichte auf Facebook Bilder vom Inneren des Gotteshauses und bat die Öffentlichkeit um Hilfe. Die Aufnahmen zeigten Blut am Boden und auf den Kirchenbänken sowie das zerstörte Kirchendach.

Verteidigungsministerium spricht von terroristischem Vorfall

Nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene sind die Verantwortlichen für die Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka mittlerweile identifiziert. Er sprach bei einer Pressekonferenz am Sonntag von einem "terroristischen Vorfall" und von "extremistischen Gruppen". Zudem kündigte er eine zwölfstündige, landesweite Ausgangssperre ab 18 Uhr an. Zehn Tage vor den Anschlägen hatte Sri Lankas Polizeichef Pujuth Jayasundara vor Selbstmordanschlägen auf Kirchen und des Indischen Hochkommissariats durch die radikalislamische Gruppe NTJ gewarnt. Er verwies dabei auf Informationen eines ausländischen Geheimdienstes.

Sri Lankas Premierminister Ranil Wickremesinghe berief eine Krisensitzung des Kabinetts ein. Der Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, schrieb auf Twitter von zahlreichen Opfern, unter ihnen Ausländer. Er habe in einer Kirche in Colombo schreckliche Szenen erlebt. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Rettungsmaßnahmen liefen.

PM @RW_UNP met w ministers n senior military personnel; all measures taken to maintain peace. Security tightened. Please stay calm. Please act responsibly. Please NO politics. We must all act together as #SriLanka citizens. My condolences to all families who lost loved ones. pic.twitter.com/j6e3qEPgNt — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) April 21, 2019

Die Bundesregierung hat tief betroffen auf die mutmaßlichen Terroranschläge reagiert. "Entsetzen über die Nachricht, dass Christen auf Sri Lanka während der Ostermessen angegriffen und getötet wurden", schrieb der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert, am Sonntag. "Wir trauern um sie und beten für die Verletzten und Familien. Terrorismus, religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen."

Das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts teilte mit, die Situation sei unübersichtlich. "Die Botschaft Colombo bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung, ob Deutsche betroffen sind. Wenn Sie vor Ort sind: Bleiben Sie den Anschlagsorten fern. Folgen Sie Anweisungen der Behörden."









Zehn Jahre nach Ende des Bürgerkriegs



Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel, auch für Europäer. Nur etwa sieben Prozent im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind Katholiken. Zu ihnen gehören Mitglieder der tamilischen Minderheit und der singhalesischen Mehrheit.

Sri Lankas Bürgerkrieg war 2009 nach 26 Jahren zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatte für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.