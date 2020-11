Reaktionen auf Terroranschlag in Wien

"Europa muss reagieren"

03.11.2020, 00:12 Uhr | aj, t-online

In der Innenstadt von Wien hat es einen schweren bewaffneten Angriff gegeben. Die Regierung spricht von einem Terroranschlag. Politiker weltweit zeigen sich bestürzt. Ein Überblick über die ersten Reaktionen.

Zahlreiche Politiker drückten am späten Abend ihre Bestürzung über die Ereignisse in Wien aus. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verurteilte den mutmaßlichen Anschlag in Wien als "widerwärtigen Terroranschlag" "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen", schrieb der österreichische Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter. Das österreichische Bundesheer werde ab sofort den bisher durch die Polizei vorgenommenen Objektschutz in Wien übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen sicherte den Opfern seinen Beistand zu. "Wir alle sind tief betroffen", teilte das Staatsoberhaupt am Montagabend über Twitter mit. Gedanken und Mitgefühl seien bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen, twitterte er. Der Bundespräsident betonte: "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen." Er stehe mit der Regierung im Austausch. Zugleich bedankte sich Van der Bellen für den Beistand anderer Staats- und Regierungschefs.

Macron: "Werden nichts nachgeben"

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch, die Franzosen teilten den Schock und die Trauer der Österreicher. "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben."

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Auch das Auswärtige verurteilte den mutmaßlichen Anschlag: "Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten&Opfern in diesen schweren Stunden", heißt es in einer Nachricht, die am Montagabend vom deutschen Außenministerium auf Twitter veröffentlicht wurde. "Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte in einem Twitter-Post Solidarität mit Österreich. "Wir sind stärker als Hass und Terror", schrieb von der Leyen.

Ich bin schockiert und traurig über den brutalen Angriff in Wien. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und der österreichischen Bevölkerung.



Europa steht in voller Solidarität an Österreichs Seite. Wir sind stärker als Hass und Terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2020

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte schrieb auf Twitter: "In unserem gemeinsamen europäischen Haus darf kein Platz für Hass und Gewalt sein", schrieb Conte am Montagabend auf Twitter. Italien stehe dem österreichischen Volk bei. Das Land denke an die Angehörigen der Opfer und der Verletzten. Ähnlich äußerte sich Roms Außenminister Luigi Di Maio. "Europa muss reagieren", schrieb er.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson äußerte Entsetzen über die Lage in Wien: "Ich bin zutiefst schockiert über die schrecklichen Anschläge in Wien heute Abend. Die Gedanken Großbritanniens sind bei den Menschen in Österreich – wir sind mit Ihnen gegen den Terror vereint", schrieb Johnson auf Twitter.

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria - we stand united with you against terror. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2020

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans schrieb auf Twitter: "Was auch immer das Motiv und wer auch immer die Täter sein könnten. Solche Taten verdienen Ächtung, null Toleranz und die ganze Härte des Gesetzes." FDP-Chef Christian Lindner twitterte: "Unsere Gedanken sind in #Wien".

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, schrieb in einem Tweet: "Das ist einfach entsetzlich – mit den Gedanken in #Wien. Gemeinsam gegen Antisemitismus". Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), meldete sich ebenfalls über den Kurznachrichtendienst zu Wort: "Schreckliche Nachrichten aus #Wien. Bin mit den Gedanken bei den Bürgerinnen und Bürgern und Einsatzkräften vor Ort."