Merz fordert Scholz zu Ukraine-Reise auf

Auf die Frage, ob seine GesprÀchspartner in der Ukraine sich gewundert hÀtten, dass zuerst der Oppositionschef nach Kiew kommt, sagte Merz im ZDF-"heute-journal": "Ja, das kann man so sagen."

Merz will mit Scholz persönlich sprechen

Über Details seiner GesprĂ€che wollte der Unionsfraktionschef zunĂ€chst nichts sagen. Er wolle Scholz das, was er ihm zu sagen habe, gerne persönlich ĂŒbermitteln: "Ich kann durchaus einiges sagen, auch zu den zukĂŒnftigen Beziehungen mit der Ukraine, zu dem, was wir tun können."

Neben den Waffenlieferungen mĂŒsse es unter anderem auch um den Wiederaufbau und die Perspektive fĂŒr einen EU-Beitritt der Ukraine gehen. Mit PrĂ€sident Selenskyj habe er ein mehr als einstĂŒndiges GesprĂ€ch gefĂŒhrt, erzĂ€hlte Merz am Abend in Kiew vor Journalisten.

Habeck zeigt VerstÀndnis

Vizekanzler Robert Habeck geht davon aus, dass in absehbarer Zeit auch ein Mitglied der Bundesregierung in die Ukraine reisen wird. "Dass wir als Regierung noch nicht da sind, das hat ja der Bundeskanzler ausgefĂŒhrt, liegt im Kern auch daran, dass der BundesprĂ€sident ausgeladen wurde", sagte der GrĂŒnen-Politiker am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin.