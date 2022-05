Aktualisiert am 12.05.2022 - 07:54 Uhr

Experten warnen schon l├Ąnger, dass Nordkorea wegen seines unzureichenden Gesundheitssystems nur schwer mit einem Ausbruch von Covid-19 fertig werden k├Ânne. Nordkorea war bis zum Donnerstag eines der wenigen L├Ąnder der Erde, die der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch keine einzige Corona-Infektion gemeldet hatten. Die Angaben des weithin isolierten Landes, wonach es bis jetzt coronafrei gewesen sei, wurden im Ausland jedoch stets angezweifelt.

Kim habe sich zuversichtlich ge├Ąu├čert, die f├╝r sein Land "unerwartete Situation" zu ├╝berwinden, meldeten Staatsmedien. "Der gef├Ąhrlichere Feind als das b├Âsartige Virus ist unwissenschaftliche Furcht, der Mangel an Glauben und ein schwacher Wille", wurde er zitiert.

Die kommunistische F├╝hrung in Pj├Ângjang hatte die Landesgrenzen wegen der Pandemie schon fr├╝h dichtgemacht, was sich auch stark auf den Handel mit China auswirkte. Im Januar dieses Jahres hatte China zun├Ąchst die Wiederaufnahme des Frachtverkehrs mit seinem Nachbarland best├Ątigt. Ende April wurde Berichten s├╝dkoreanischer Medien zufolge der grenz├╝berschreitende Eiseng├╝terverkehr jedoch nach neuen Infektionsf├Ąllen in der chinesischen Grenzstadt Dandong wieder ausgesetzt.