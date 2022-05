Nach Parlamentsdebatte Schweden will Antrag auf Nato-Mitgliedschaft einreichen Von dpa , afp Aktualisiert am 16.05.2022 - 19:58 Uhr Lesedauer: 3 Min. Magdalena Andersson: Die schwedische Ministerpräsidentin führt eine Minderheitsregierung und braucht daher für den Nato-Beitritt die Zustimmung der Parlamentsparteien. (Quelle: TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters-bilder)

Es sei eine neue Ära für ihr Land, sagt die Ministerpräsidentin: Schweden will wie Finnland möglichst schnell der Nato beitreten. Russland warnte die beiden nordischen Länder vor dem Schritt.

Schweden will Nato-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. "Es gibt im schwedischen Parlament eine breite Mehrheit für einen Beitritt zur Nato", sagte sie. Ihre Regierung habe beschlossen, die Allianz offiziell über den Beitrittswunsch in Kenntnis zu setzen. Der Antrag solle demnach noch am Montag oder am Dienstag oder Mittwoch gestellt werden. Der Schritt solle mit Finnland koordiniert werden.

Die regierenden Sozialdemokraten hatten ihre Zustimmung zum Nato-Beitritt bereits am Vortag gegeben, am Montag debattierte darüber das schwedische Parlament. Andersson führt eine Minderheitsregierung und brauchte die Unterstützung weiterer Parteien.

Andersson: "Treten in neue Ära ein"

"Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein", sagte Andersson. Zuvor hatte sich am Vormittag bei einer Diskussion im Parlament eine Mehrheit der Parteien für eine Mitgliedschaft in dem westlichen Verteidigungsbündnis ausgesprochen. Grüne und Linke sind dagegen. Die beiden Parteien haben gemeinsam 43 von 349 Sitzen im schwedischen Reichstag.

"Es gibt viel in Schweden, das es wert ist, verteidigt zu werden, und unserer Einschätzung nach geschieht das am besten in der Nato", so Andersson bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Chef der bürgerlichen Oppositionspartei Moderaterna, Ulf Kristersson, am Montagnachmittag. "Wir leben gerade in einer gefährlichen Zeit", erklärte Kristersson, der von einem "historischen Tag" sprach.