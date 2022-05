"Statt so viel in die Partnerschaft mit der Wirtschaft zu investieren, sollte mehr in die staatlichen Systeme f├╝r Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung gesteckt werden", sagt Tobias Hauschild von Oxfam. "Au├čerdem sollte mehr Geld f├╝r die einkommensschw├Ąchsten L├Ąnder zur Verf├╝gung gestellt werden und Geschlechtergerechtigkeit st├Ąrker gef├Ârdert werden."

Senegal, Niger, S├╝dafrika: Drei L├Ąnder in drei Tagen

Die drei Reiseziele in Afrika sind mit Bedacht gew├Ąhlt.

- Der SENEGAL hat derzeit den Vorsitz in der Afrikanischen Union, dem afrikanischen EU-Pendant mit 55 Mitgliedstaaten. Au├čerdem z├Ąhlt der Senegal neben S├╝dafrika, Indien und Bangladesch zu den Gastl├Ąndern, die Scholz f├╝r Ende Juni zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern eingeladen hat.

- Der NIGER gilt der Bundesregierung anders als das Nachbarland Mali als "Stabilit├Ątsanker" in der Sahelzone s├╝dlich der Sahara, wo verschiedene Terrorgruppen seit vielen Jahren f├╝r Angst und Schrecken sorgen. W├Ąhrend der Bundestag den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in Mali am Freitag beendet hat, wird die Ausbildung von Spezialkr├Ąften im Niger fortgesetzt. Scholz macht sich ein Bild von der Mission "Gazelle" - sein erster Truppenbesuch im Ausland.

- S├ťDAFRIKA gilt als Schl├╝sselpartner Deutschlands in Afrika mit engen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen. Es ist au├čerdem das einzige afrikanische Mitglied der G20 f├╝hrender Wirtschaftsm├Ąchte. Das Land ist daher bei einer ersten Kanzler-Reise in das Afrika s├╝dlich der Sahara gesetzt.

Auch in Afrika wird der Ukraine-Krieg den Kanzler verfolgen. "Dieser Krieg ist ein europ├Ąischer Krieg, aber es ist ein Krieg mit globalen Auswirkungen", hei├čt es in Regierungskreisen.

18 Millionen Menschen in Ostafrika von D├╝rre betroffen

Das zeigt die aktuelle Ern├Ąhrungskrise, die Afrika besonders hart trifft. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat dazu vergangenen Donnerstag bei einem G7-Treffen in Berlin eine deutliche Mahnung ausgegeben: "Durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die weltweite Ern├Ąhrungslage dramatisch versch├Ąrft. Es droht die schwerste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg." Am katastrophalsten ist die Situation am Horn von Afrika in Somalia, ├äthiopien und dem Norden Kenias. In der Region ist zum vierten Mal in Folge die Regenzeit ausgeblieben. Nach Angaben des UN-Nothilfeprogramm OCHA ist die Region von der schwersten D├╝rre seit 40 Jahren betroffen, die Auswirkungen auf mehr als 18 Millionen Menschen hat.

18 afrikanische L├Ąnder stimmten nicht f├╝r Russland-Resolution

Scholz wird auf seiner Reise auch dar├╝ber sprechen, warum viele afrikanische L├Ąnder bisher auf eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verzichtet haben. Bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung ├╝ber die Verurteilung des russischen Angriffskriegs stimmten 141 der 193 UN-Mitgliedstaaten daf├╝r, f├╝nf dagegen, darunter das afrikanische Eritrea. Unter den 35 Enthaltungen waren neben China, Indien und Brasilien auch 17 afrikanische Staaten, darunter S├╝dafrika und der Senegal, zwei der Ziell├Ąnder des Kanzlers.