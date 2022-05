Die Bundesregierung werde dazu auch den baldigen deutschen Vorsitz im Ostseerat nutzen, k├╝ndigte die Gr├╝nen-Politikerin am Dienstag vor einem Ministertreffen im norwegischen Kristiansand an diesem Mittwoch an. Deutschland ├╝bernimmt den Vorsitz am 1. Juli von Norwegen f├╝r ein Jahr. Es ist das erste Treffen des Ostseerates nach dem Ausschluss und Austritt Russlands aus dem Gremium wegen des Angriffskriegs in der Ukraine .

Windkraft auf See ist neben Windkraft an Land und Solarenergie eine zentrale S├Ąule beim Ausbau des ├ľkostroms in Deutschland. Die Ampel-Regierung aus SPD, Gr├╝nen und FDP hat im Koalitionsvertrag die Ausbauziele f├╝r die Windenergie auf See im Vergleich zur Vorg├Ąngerregierung deutlich erh├Âht. Statt 20 Gigawatt (GW) bis 2030 und 40 GW bis 2040 sollen es nun 30 GW bis 2030, 40 GW schon bis 2035 und 70 GW bis 2045 werden. Derzeit sind in Nord- und Ostsee 1501 Windenergieanlage mit knapp 7,8 GW in Betrieb, weit ├╝berwiegend in k├╝stenfernen Gebieten in der sogenannten ausschlie├člichen Wirtschaftszone (AWZ), die Deutschland in internationalen Gew├Ąssern exklusiv nutzen darf.