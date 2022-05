Seit Kriegsbeginn machen immer wieder spektakulĂ€re Polizei-Aktionen gegen russische MilliardĂ€re aus dem Umfeld des Kreml Schlagzeilen - der Begriff der Oligarchen fĂŒr diese Superreichen wurde in den 90er Jahren geprĂ€gt, als GeschĂ€ftsleute nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu großem Reichtum und Einfluss gelangten. Auf Mallorca wurde etwa die 78 Meter lange Luxusjacht des russischen Oligarchen Viktor Wekselberg festgesetzt. Und in der Toskana wurde die Megajacht "Scheherazade" beschlagnahmt, die Ermittlern zufolge heimlich Russlands PrĂ€sidenten Wladimir Putin gehören könnte.

Insgesamt haben die EU-Staaten seit Kriegsbeginn Vermögen russischer Oligarchen im Wert von knapp 10 Milliarden Euro eingefroren. Doch nach Ansicht der EU-Kommission gelingt es den MilliardĂ€ren noch zu oft, davonzukommen. Sie bringen ihre Jachten etwa in internationale GewĂ€sser oder ĂŒbertragen Vermögen auf andere EigentĂŒmer. Das liegt auch daran, dass das Umgehen von Sanktionen nicht in allen EU-Staaten strafbar ist. GrundsĂ€tzlich eine Straftat ist es EU-Justizkommissar Dider Reynders zufolge in zwölf LĂ€ndern. In der Slowakei und in Estland habe es dagegen nur zu Verwaltungsstrafen zur Folge.