Ukrainer im Osten unter Druck

Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk sind die letzten großen StĂ€dte, die im Gebiet Luhansk noch von ukrainischen Truppen gehalten werden. Russland will das Gebiet vollstĂ€ndig erobern, um es der so genannten Volksrepublik Luhansk zuzuschlagen. Diese hatte Moskau wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine als unabhĂ€ngigen Staat anerkannt - genauso wie die Volksrepublik Donezk.

Der ukrainische Generalstab berichtete auch von Angriffen auf die Orte Berestowe, Lypowe und Nyrkowe. Diese liegen im RĂŒckraum der ukrainischen Verteidiger an der strategisch wichtigen Straße nach Bachmut. Zwar hieß es, die Attacken seien abgewehrt worden. Doch ĂŒberprĂŒfbar waren die Angaben nicht. AuslĂ€ndische Beobachter befĂŒrchten, dass mehrere ukrainische Brigaden in Sjewjerodonezk eingekesselt werden könnten.

"In einigen Richtungen haben die russischen Gruppierungen zweifellos taktische Erfolge, das ist im Prinzip auch kein Geheimnis", sagte Olexander Motusjanyk, Sprecher des Verteidigungsministeriums, in Kiew. Es sei aber nicht richtig, von einem RĂŒckzug zu sprechen. Die ukrainische Armee versuche zu manövrieren, um ihre Position zu verbessern und wieder anzugreifen.

Als Beispiel fĂŒr die Notlage im Osten nannte Gouverneur Hajdaj die Bestattung von mindestens 150 Menschen in einem Massengrab in Lyssytschansk. Die Polizei mĂŒsse als Bestatter aushelfen. In dem Grab seien sowohl Opfer des russischen Beschusses beigesetzt worden als auch Menschen, die eines natĂŒrlichen Todes gestorben seien. Ein Video zeigte, wie Leichen in weißen SĂ€cken – jeder mit dem Namen versehen – in eine Grube geworfen wurden. Nach dem Krieg sollten die Toten ordentlich beigesetzt werden, versprach der Gouverneur.

Nato will wohl keine schwere Panzer und Jets liefern

Unter den Nato-Staaten gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur informelle Absprachen zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme an die Ukraine. Wie der dpa am Mittwoch in BĂŒndniskreisen in BrĂŒssel bestĂ€tigt wurde, soll dadurch das Risiko einer direkten militĂ€rischen Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden.

BefĂŒrchtet werde zum Beispiel, dass Russland die Lieferung westlicher Kampfpanzer und Kampfflugzeuge offiziell als Kriegseintritt werten könnte und dann militĂ€rische Vergeltungsmaßnahmen ergreift. Waffensysteme dieser Art wurden bislang nicht in die Ukraine geliefert.

Ein MiG-29 Kampfjet aus Belarus (Archivbild): Die Nato zögert mit der Lieferung durch Polen an die Ukraine. (Quelle: Viktor Tolochko/imago-images-bilder)

Fragen an Scholz in Davos: Wie hilft Berlin der Ukraine?

Selenskyj wurde am Mittwoch per Video zu einer GesprĂ€chsrunde in Davos zugeschaltet und sagte, die Ukraine werde kein Gebiet abgeben. "Die Ukraine kĂ€mpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurĂŒck hat."

Um die deutsche Haltung zum Krieg in der Ukraine dĂŒrfte es beim Auftritt von Bundeskanzler Scholz in Davos gehen. Deutschland wird von seinen VerbĂŒndeten in Nato und EU, aber auch von der Ukraine kritisiert, zu wenig gegen den russischen Angriff zu tun.