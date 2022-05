Nach einer t├╝rkischen Milit├Ąroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien 2019 hatten unter anderem Schweden, Finnland und Deutschland Waffenexporte an die T├╝rkei beschr├Ąnkt. Die T├╝rkei sieht die YPG als Ableger der PKK. Die von der YPG angef├╝hrten Syrischen Demokratischen Kr├Ąfte (SDF) sind allerdings ein enger Verb├╝ndeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien.