EU schlägt Kompromiss zu Öl-Embargo gegen Russland vor

Auf die Entwicklungen in Deutschland dĂŒrften die laufenden EU-Verhandlungen allerdings kaum Auswirkungen haben. Derzeit fließt zwar noch viel russisches Öl ĂŒber die Druschba-Pipeline nach Ostdeutschland, die Bundesregierung strebt allerdings unabhĂ€ngig von dem geplanten EU-Ölembargo eine drastische Reduzierung der Einfuhren an. Bereits bis Mitte des Jahres sollen so die russischen Ölimporte nach Deutschland halbiert sein, zum Jahresende strebt man an, nahezu unabhĂ€ngig zu sein.