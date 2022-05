Es brauche Garantien fĂŒr den Fall, dass etwa wegen eines Unfalls kein Pipeline-Öl mehr in das mitteleuropĂ€ische Land geliefert werden könne, sagte der rechtsnationale Politiker am Montag am Rande eines EU-Sondergipfels in BrĂŒssel. Dann mĂŒsse Ungarn das Recht haben, russisches Öl etwa ĂŒber den Seeweg zu beziehen. GrundsĂ€tzlich nannte Orban den jĂŒngsten Kompromissvorschlag der EU-Kommission einen "guten Ansatz".