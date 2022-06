Widerstand gegen russische Invasion dauert an

Der ukrainische Gouverneur Hajdaj sagte, der Gro├čteil von Sjewjerodonezk sei inzwischen unter russischer Kontrolle. Trotzdem g├Ąben die ukrainischen Verteidiger nicht auf. 90 Prozent der Geb├Ąude in der Stadt seien besch├Ądigt, bei 60 Prozent lohne sich der Wiederaufbau nicht, sagte er. Von den einmal 100.000 Einwohnern sollen dort noch 12.000 geblieben sein.

Pr├Ąsident Selenskyj zeigte sich k├Ąmpferisch. In seiner Videoansprache sagte er zwar, dass die ukrainischen Streitkr├Ąfte wegen des Mangels an Waffen in einer schwierigen Lage seien. Die Ukraine werde sich aber ihre v├Âlkerrechtlich verbrieften Gebiete zur├╝ckholen.

Was am Mittwoch wichtig wird

Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Diskussionen bei einem Gipfel in Br├╝ssel auf einen weitgehenden Boykott von ├ľllieferungen aus Russland verst├Ąndigt. Dies ist Teil des sechsten Sanktionspakets, dessen weiteren Details an diesem Mittwoch in Br├╝ssel ausgearbeitet werden sollen. Anschlie├čend k├Ânnte das Paket f├Ârmlich beschlossen werden. Vorgesehen ist, die gr├Â├čte russische Bank Sberbank aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift auszuschlie├čen. Zudem sollen der staatliche Fernseh-Nachrichtensender Rossija 24 sowie die Staatssender RTR Planeta und TV Centre in der EU verboten werden.