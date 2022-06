In BrĂŒssel wird zudem darauf verwiesen, dass es in Ungarn nur wenige Tausend orthodoxe GlĂ€ubige gibt. Und auch nur ein Teil von ihnen gehört jener orthodoxen Gemeinschaft an, die sich zum Patriarchat von Moskau bekennt. Der andere Teil gehört kirchenrechtlich zur Metropolie von Wien, die wiederum dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel (Istanbul) unterstellt ist.

Zugleich hat Orban allerdings in den vergangenen Jahren den "Moskauer" Orthodoxen viel Geld zukommen lassen. So wird mit großem Aufwand die orthodoxe Liebfrauenkirche im Zentrum von Budapest renoviert. Selbst fĂŒr den Bau einer eigenen orthodoxen Kirche im sĂŒdwestungarischen Kurort Heviz hatte Orban eine Million Euro aus der Staatskasse ĂŒbrig. Bis zum Ukraine-Krieg war Heviz ein beliebtes Urlaubsziel gut betuchter Russen.

Der Ungar pflegt ein weit besseres VerhĂ€ltnis zum Moskauer Patriarchen als zu Papst Franziskus in Rom. Im Februar sagte er in seiner jĂ€hrlichen Rede zur Lage der Nation: "Das christliche Europa ist wegen seiner eigenen inneren SchwĂ€chen und Ă€ußerer SchlĂ€ge in großer Not. Es scheint, dass das lateinische (westliche) Christentum in Europa nicht mehr auf eigenen Beinen zu stehen vermag. Ohne ein BĂŒndnis mit der Orthodoxie, mit dem östlichen Christentum werden wir die kommenden Jahrzehnte kaum ĂŒberleben."