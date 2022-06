Dort rĂŒcke der Feind im Schutz von starkem Artilleriefeuer in den Wohnvierteln weiter vor, habe damit aber nur teilweise Erfolg, hieß es in dem Bericht der ukrainischen Seite. Die russischen KrĂ€fte haben verkĂŒndet, die Stadt fast vollstĂ€ndig unter Kontrolle zu haben. Dagegen berichtete die ukrainische Gebietsverwaltung, die eigene Armee habe mit Gegenangriffen ein FĂŒnftel der Stadt zurĂŒckgewonnen. Wie immer waren die militĂ€rischen Angaben zunĂ€chst nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒfbar.

Der Fraktionsvorsitzende der PrĂ€sidentenpartei Diener des Volkes hatte die Kiewer Delegation in GesprĂ€chen mit Russland in den ersten Wochen des Krieges gefĂŒhrt. Der Kontakt verebbte aber, als nach dem Abzug russischer Soldaten GrĂ€ueltaten in Kiewer Vororten wie Butscha bekannt wurden. Selenskyj will erst wieder verhandeln, wenn russische Truppen sich auf ihre Positionen vor Kriegsbeginn zurĂŒckziehen. Er will auch mit Putin direkt sprechen, was Russland bislang ablehnt.