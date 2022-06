Moskau: Swjatohirsk praktisch eingenommen

Das russische MilitĂ€r und die von Moskau unterstĂŒtzten Separatisten schließen die Einnahme der ukrainischen Stadt Swjatohirsk (Swjatogorsk) mit ihrem historischen Kloster nach eigenen Angaben nun ab. "Swjatogorsk ist praktisch befreit", sagte der AnfĂŒhrer der Separatistenregion Donezk, Denis Puschilin, im russischen Staatsfernsehen. Dort liegt das zuletzt auch beschossene Erzkloster MariĂ€-Entschlafung, das zu den wichtigsten HeiligtĂŒmern der russischen Orthodoxie gehört.

Der Moskauer Patriarch Kirill, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstĂŒtzt, steht seit langem im Ruf, die alten religiösen StĂ€tten in der Ukraine fĂŒr die russisch-orthodoxe Kirche unter seinem Einfluss halten zu wollen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, hatte zuvor erklĂ€rt, dass die Eroberung der Stadt in den letzten ZĂŒgen sei. Die letzten Soldaten der ukrainischen StreitkrĂ€fte hĂ€tten die MilitĂ€rtechnik und Waffen zurĂŒckgelassen und seien selbst geflĂŒchtet. Nach Darstellung Konaschenkows ĂŒberquerten rund 80 ukrainische Soldaten den Fluss der Stadt, die russische Seite habe sie fliehen lassen und nicht das Feuer eröffnet, sagte er.

Eine BestĂ€tigung von ukrainischer Seite, dass Swjatohirsk aufgegeben sei, gab es zunĂ€chst nicht. Allerdings hatte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen ĂŒber schwere KĂ€mpfe im Donezker Gebiet um die Stadt berichtet. Die Ukraine fordert seit Wochen vom Westen die Lieferung schwerer Waffen, um die russischen StreitkrĂ€fte nicht nur aufzuhalten und zurĂŒckzudrĂ€ngen, sondern auch, um besetzte Orte zu befreien.

Debatte ĂŒber Panzerlieferungen aus Spanien

Spanien etwa will Kampfpanzer deutscher Bauart an die Ukraine liefern. Die Union im Bundestag warnte die Bundesregierung davor, Spanien daran zu hindern. "Wenn Spanien Leopard 2 liefern will, muss die Bundesregierung das schnell ermöglichen", verlangte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul (CDU) in der "Augsburger Allgemeinen". "Deutschland lĂ€sst die Ukraine jeden Tag, an dem dort keine schweren Waffen ankommen, im Stich." Ähnlich Ă€ußerte sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in der "SĂŒddeutschen Zeitung": "Ich erwarte, dass die Bundesregierung rasch, möglichst proaktiv, die dafĂŒr notwendige Ausfuhrgenehmigung erteilt."

Die gewöhnlich sehr gut informierte spanische Zeitung "El PaĂ­s" hatte unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium berichtet, Spanien bereite die Lieferung von etwa 40 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 A4 und von bodengestĂŒtzten Luftabwehrraketen vor. Ministerin Margarita Robles wollte dies aber weder bestĂ€tigen noch dementieren. Dies sei ein "extrem delikates Thema" und bedĂŒrfe "grĂ¶ĂŸter Diskretion".

Massive KĂ€mpfe im Donbass

Der ukrainische Armeesprecher Olexander Motusjanyk berichtete von intensiven KĂ€mpfen "praktisch entlang der gesamten Frontlinie in den Gebieten Luhansk und Donezk". Die russische Luftwaffe habe 39 EinsĂ€tze fĂŒr LuftschlĂ€ge auch außerhalb der Ostukraine geflogen. Am bedrohlichsten sei die Situation jedoch im Gebiet Saporischschja, in dem die russische Armee die Gebietshauptstadt bedrohe, hieß es. PrĂ€sident Selenskyj hatte die Region am Sonntag besucht und sich auch unmittelbar an der Front aufgehalten.

Was am Dienstag wichtig wird

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (GrĂŒne) traf am Montagnachmittag zu einem zweitĂ€gigen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein. Sie reiste auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen ans Schwarze Meer. "Wir wollen zeigen, dass wir da sind", sagte die GrĂŒnen-Politikerin zum Auftakt der Reise, "wir wollen zeigen, wie die Kultur angegriffen wird", meinte sie vor dem Haupttag der Reise am Dienstag. HumanitĂ€re Hilfsangebote kĂ€men in den Debatten noch zu selten vor.