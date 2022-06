Melnyk: Scholz soll bei Kiew-Besuch Panzer versprechen

Die Bundesregierung hatte sich zwei Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar dafĂŒr entschieden, Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern – ein Tabubruch. Seitdem kamen in der Ukraine PanzerfĂ€uste, Flugabwehrraketen, Splittergranaten und mehr als 20 Millionen Schuss Munition an. Schwere Waffen wie ArtilleriegeschĂŒtze und Flugabwehrpanzer wurden zwar zugesagt, aber noch nicht geliefert.

Bis Juni deutsche Lieferungen fĂŒr 350 Millionen Euro genehmigt

Die Bundesregierung genehmigte in den ersten gut drei Monaten des Kriegs die Lieferung von Waffen und anderen RĂŒstungsgĂŒtern im Wert von 350,1 Millionen Euro in die Ukraine. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums fĂŒr Wirtschaft und Klimaschutz auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der dpa vorliegt. Darunter sind Kriegswaffen fĂŒr 219,8 Millionen Euro und sonstige RĂŒstungsgĂŒter wie Helme und Schutzwesten fĂŒr 85,2 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Die USA haben der Ukraine von Kriegsbeginn bis zum 1. Juni nach Regierungsangaben Waffen und AusrĂŒstung im Wert von 4,6 Milliarden Dollar (4,37 Milliarden Euro) zugesagt oder geliefert. Dazu gehören schwere Waffen wie Haubitzen und Mehrfach-Raketenwerfer.

Selenskyj: Moderne Luftabwehr hÀtte Leben retten können

Seit der russischen Invasion im Februar seien ukrainische StÀdte von gut 2600 feindlichen Raketen getroffen worden, sagte Selenskyj in seiner tÀglichen Videoansprache am Sonntag. "Das sind Leben, die hÀtten gerettet werden können, Tragödien, die hÀtten verhindert werden können - wenn die Ukraine erhört worden wÀre." Dabei habe das Land bereits vor dem Krieg um moderne Luftabwehr-Systeme gebeten, die schon vor Jahren hÀtten geliefert werden können, sagte Selenskyj.

In den umkĂ€mpften ostukrainischen Gebieten versuchten die russischen Truppen weiterhin, in Richtung von StĂ€dten wie Bachmut, Slowjansk und Lyssytschansk vorzustoßen, sagte Selenskyj. In der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk werde "buchstĂ€blich um jeden Meter gekĂ€mpft". Nach Angaben vom Samstag kontrollierten ukrainische Truppen zu diesem Zeitpunkt rund ein Drittel der Stadt.

Kommandozentrale im Donbass: Der ukrainische PrÀsident Wolodymyr Selenskyj (l.) lÀsst sich vor Ort die schwierige Situation seiner Truppen erklÀren. (Quelle: Ukraine Presidency/imago-images-bilder)

Klitschko pocht auf weitere UnterstĂŒtzung vor möglichem Scholz-Besuch