Nachtüberblick: Russland greift weiter mit Raketen an – Abzug von Schlangeninsel

Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte den Abzug selbst als Geste guten Willens bezeichnet. Er solle zeigen, dass Russland den Export von Getreide und landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine nicht behindere. Vor dem Krieg liefen die ukrainischen Getreideexporte vor allem ĂĽber See, speziell ĂĽber den GroĂźhafen in Odessa.

Militärverwaltung: 17 Tote durch Raketenangriff bei Odessa

Luftschläge bleiben aber weiterhin möglich, wie das russische Militär wenige Stunden nach dem Abzug von der Schlangeninsel demonstrierte. Bei einem russischen Raketenangriff im Gebiet Odessa wurden nach ukrainischen Angaben 17 Menschen in einem Mehrfamilienhaus getötet. Die Rakete habe einen Teil des neunstöckigen Gebäudes zerstört, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Bratschuk, mit. Nach der Attacke sei ein Brand ausgebrochen. Die Rakete sei von einem russischen Militärflugzeug über dem Schwarzen Meer abgefeuert worden. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen.

Eine ukrainische Frau sitzt mit ihrem Kind in einem Bunker in Odessa (Archivbild): Am Freitag soll es Raketenangriffe gegeben haben. (Quelle: STR/imago-images-bilder)

Kämpfe um Raffinerie westlich von Lyssytschansk

Im ostukrainischen Gebiet Luhansk sind die regierungstreuen Truppen in Lyssytschansk nach eigenen Angaben akut von einer Einschließung bedroht. Die knapp sieben Kilometer westlich der Stadt gelegene Raffinerie sei umkämpft, teilte der Generalstab mit. Russische Truppen rückten aus dem Süden auf die Stadt vor, auch an der westlichen und südlichen Stadtgrenze werde gekämpft. In russischen Medien wurde die Raffinerie bereits als komplett erobert dargestellt.

Lyssytschansk ist der letzte größere Ort im Luhansker Gebiet unter ukrainischer Kontrolle. Zuletzt konnte er nur noch über wenige Versorgungsrouten aus dem Westen mit Nachschub versorgt werden.

Im benachbarten Donezker Gebiet seien russische Vorstöße bei Slowjansk und Bachmut zurückgeschlagen worden, teilte der Generalstab mit. Entlang der gesamten Frontlinie würden ukrainische Stellungen kontinuierlich mit Artillerie beschossen und aus der Luft bombardiert. "Die Überlegenheit der Besatzer bei der Feuerkraft ist extrem spürbar", sagte Selenskyj zur Lage im Osten. Russland greife dafür auf seine Reserven zurück.

Scholz: Putin kann Krieg noch lange Zeit fortfĂĽhren

In einem Interview mit dem amerikanischen Sender CBS hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine lange geplant habe. "Ich denke, die Entscheidung, den Krieg zu führen, fiel ein Jahr, bevor er begann, oder möglicherweise früher", sagte Scholz. Weil er sich so gut vorbereitet habe, sei Wladimir Putin in der Lage, den Krieg "eine lange Zeit fortzuführen". Auf die Frage, ob Putin wegen der Sanktionen und der wirtschaftlichen Lage besorgt sei, antwortete Scholz: "Ich denke schon, dass er sich Sorgen macht. Aber er wird es nicht wirklich zugeben."