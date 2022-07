Nato-Erweiterung: Bundestag stimmt Beitritt Finnlands und Schwedens zu

Aktualisiert am 08.07.2022 - 10:59 Uhr

Der Bundestag hat dem Beitritt Schwedens und Finnlands zur Nato mit gro├čer Mehrheit zugestimmt. F├╝r die Nord-Erweiterung des transatlantischen B├╝ndnisses votierten am Freitag in Berlin die Fraktionen von SPD , Gr├╝nen, FDP und Union. Die AfD-Fraktion stimmte weitgehend zu, die Linke dagegen.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht betonte, Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin habe mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang genau das Gegenteil dessen erreicht, was er eigentlich wollte. "Der Westen, den er so verachtet, wird st├Ąrker, nicht schw├Ącher", sagte die SPD-Politikerin in der Debatte des Parlaments.