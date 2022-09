Die Sowjetunion wollte spätestens Ende der Sechzigerjahre in erster Linie ihren Einflussbereich sichern, den sie sich am Ende des Zweiten Weltkriegs verschafft hatte. So konnte es überhaupt erst zur Politik des "Wandels durch Annäherung" kommen. Das Problem besteht darin, dass diese Politik bis in die jüngste Zeit fortgesetzt wurde – ohne die politischen Veränderungen in dem Land unter Putin wahrhaben zu wollen. Diesen Fehler müssen nicht nur die Sozialdemokraten aufarbeiten, sondern auch die Unionsparteien. Auch in deren Reihen hat es viele Fürsprecher einer russlandfreundlichen Politik gegeben, die nicht sehen wollten, in welche Richtung Putin Russland führt.