Gipfel der Diktatoren: Xi und Putin treffen sich in Usbekistan

Aktualisiert am 15.09.2022 - 05:03 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Putin will wohl zeigen, d ass er trotz westlicher Sanktionen Verbündete hat. Heute kommt er erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zusammen.

Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Präsidenten Russlands und Chinas zusammentreffen. Kremlchef Wladimir Putin und Xi Jinping nehmen am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im usbekischen Samarkand teil, der heute beginnt. Die Gruppe der acht Staaten unter Führung Chinas und Russlands hat sich Sicherheit und Zusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben und will eine Alternative zu der aus ihrer Sicht westlich dominierten Weltordnung schaffen.