Nikki Haley versucht ein weiteres Mal, Donald Trump zu besiegen. Doch vor dem "Super Tuesday" schwinden ihre Chancen immer weiter.

Nachdem Donald Trump am Wochenende klare Siege in drei Bundesstaaten einfahren konnte, warten nur noch zwei Abstimmungen vor dem wohl wichtigsten Tag im Vorwahl-Marathon: Als Nächstes wird bei den Republikanern in Hauptstadt Washington D.C. (Nacht zum Montag) und in North Dakota (Nacht zum Dienstag) abgestimmt. Der Höhepunkt steht dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an, wenn am sogenannten "Super Tuesday" in insgesamt 17 Bundesstaaten und anderen Territorien abgestimmt wird.

Wozu dienen die Vorwahlen in den USA?

Wer US-Präsident werden will, muss sich zuerst dem nationalen Parteitag der Republikaner oder dem der Demokraten stellen: Dort küren die Delegierten der 50 Bundesstaaten und aus dem District of Columbia, in dem sich die Hauptstadt Washington befindet, die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Allerdings entscheidet sich die große Mehrheit der Delegierten nicht frei für einen Bewerber: Wen sie wählen, wird in Vorwahlen bestimmt.

Deshalb ringen die Präsidentschaftsbewerber in diesen Monaten in den Bundesstaaten um die Mehrheit der Delegierten, ehe diese schließlich im Juli (Republikaner) und August (Demokraten) jeweils einen Bewerber zum Kandidaten ihrer Partei küren. Dabei gibt es zwei grundlegende Verfahren der Vorwahl: die Primary und den Caucus.

Was ist eine Primary? Und was ist ein Caucus?

In den meisten Bundesstaaten entscheiden Bürger in "Primaries" ("primary elections", auf Deutsch: Vorwahlen) über die Verteilung der Delegierten. Primaries sind im Prinzip Mini-Wahlen, in denen Bürger in Wahllokalen oder per Briefwahl für die Präsidentschaftsbewerber einer Partei stimmen. Die Primaries werden von den Bundesstaaten durchgeführt.

Ein "Caucus" (auf Deutsch: Ausschuss) ist eine Versammlung von Bürgern, die über die Nominierung von Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Berühmt ist der Caucus für ein skurriles Verfahren, das mancherorts noch zum Einsatz kommt: Hier wählen die Teilnehmer ihren Wunschkandidaten nicht auf Stimmzetteln. Stattdessen zeigen sie ihre Unterstützung für einen Kandidaten, indem sie sich in verschiedene Ecken des Abstimmungsraums stellen.

Wer arbeiten muss, krank ist oder etwa wegen einer körperlichen Einschränkung nicht aus dem Haus kann, kann nicht mitentscheiden. Experten warnen außerdem davor, dass das Caucus-Verfahren radikalere Kandidaten bevorteile, da die Versammlungen tendenziell radikalere Wähler anziehen würden.

Wie laufen die einzelnen Vorwahlen ab?