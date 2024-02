Bundeskanzler zum Putin-Interview Scholz: "Erzählt eine völlig absurde Geschichte" Von dpa Aktualisiert am 10.02.2024 - 08:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Olaf Scholz und Wladimir Putin: Der SPD-Politiker kritisiert während seiner USA-Reise das Interview. (Quelle: t-online/t-online) News folgen

Ein rechter US-Talkmaster gibt dem russischen Präsidenten viel Raum und Bühne, seine Sicht auf die Welt auszuwalzen. Bundeskanzler Scholz sagt deutlich, was er von dem Interview hält.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Interview des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit einem rechtsgerichteten US-Talkmaster scharf kritisiert. Scholz sagte am Freitag bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington, es handele sich um ein Interview, "das ehrlicherweise nur verhöhnt, was an realen Taten von Russland in der Ukraine gemacht worden ist und eine völlig absurde Geschichte erzählt über die Ursache für diesen Krieg".

Scholz betonte: "Es gibt eine ganz klare Ursache." Das sei der Wille des Kremlchefs, sich einen Teil der Ukraine einzuverleiben. "Und alle Geschichten, die dazu erzählt werden, ändern nichts daran, dass genau das der Zweck seiner imperialistischen Bestrebungen ist."

Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen

Putin hatte sich erstmals seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor knapp zwei Jahren ausführlich von einem US-Interviewer befragen lassen. Das 127 Minuten lange Gespräch mit dem rechten Talkmaster Tucker Carlson wurde bereits am Dienstag aufgezeichnet und in der Nacht zu Freitag veröffentlicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der für die Verbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien bei seinem früheren Arbeitgeber Fox News bekannte Fernsehmann Carlson stellte Putins langatmige Ausführungen nicht infrage. Kritiker hatten dies schon im Vorhinein des Gesprächs als Grund ausgemacht, warum der Kremlchef dem Amerikaner ein Interview gewährt haben dürfte.

Scholz hält sich bedeckt

Am Ende sprach Carlson den Präsidenten direkt auf den in russischer Untersuchungshaft sitzenden US-Journalisten Evan Gershkovich an und fragte, ob es Chancen auf dessen Freilassung gebe. Putin gab sich gesprächsbereit und deutete die Möglichkeit eines Gefangenenaustauschs an. "Es macht keinen Sinn, ihn in Russland im Gefängnis zu halten", sagte der Kremlchef. Die USA sollten vielmehr darüber nachdenken, wie sie zu einer Lösung beitragen könnten. Weitere Äußerungen Putins ließen sich so interpretieren, dass eine Freipressung des im Dezember 2021 verurteilten Tiergarten-Mörders Vadim K. gemeint sein könnte. Dieser verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.