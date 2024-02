Putin kann sein Glück kaum fassen

Wie teuer darf Putins Krieg für uns werden?

Stattdessen braucht es in dieser Phase des Krieges vor allem eines: Hoffnung. Das klingt abgedroschen, aber es überwiegen momentan die pessimistischen Stimmen. Dabei hat Putin nicht gewonnen, Russland hat sich bislang in der Ukraine vor allem eine blutige Nase geholt. Die Ukraine hat sehr viel erreicht, und es war für viele Experten ein Wunder, dass sie überhaupt zwei Jahre durchgehalten hat. Das lag unter anderem an der Einigkeit und Unterstützung des Westens. Und auch jetzt haben vor allem die westlichen Staaten es in der Hand.