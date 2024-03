Was steckt dahinter? Biden will Zeichen setzen – und kassiert doppelte Absage Von t-online , cc Aktualisiert am 07.03.2024 - 09:58 Uhr Lesedauer: 3 Min. US-Präsident Joe Biden empfängt Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, 2022 im Weißen Haus. (Quelle: JONATHAN ERNST) News folgen

Joe Biden hatte bei einer wichtigen Rede wohl auf starke Bilder gehofft, doch daraus wird nichts. Der Grund ist die Absage zweier Frauen.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) wird Joe Biden in Washington D.C. seine Rede zur Lage der Nation halten. Nach dem beeindruckenden Sieg seines republikanischen Konkurrenten Donald Trump bei den Vorwahlen nur zwei Tage zuvor wird der Auftritt des amerikanischen Präsidenten mit Spannung erwartet. Für den Amtsinhaber steht viel auf dem Spiel. "Der Präsident wird nicht nur dafür beurteilt werden, was er sagt", schreibt das US-Magazin "Politico" im Vorfeld der Rede, "sondern vor allem dafür, wie er es sagt."

Biden steht unter Druck. Die anhaltenden Gerüchte um seinen Gesundheitszustand, zahlreiche Versprecher und vermeintliche Symptome von Gebrechlichkeit haben das Vertrauen der Wähler in den 81-Jährigen in den vergangenen Monaten erschüttert. Auch politisch stehen die Zeichen für Biden auf Sturm. Jüngste Umfragen sehen Donald Trump in der Wählergunst erstmals leicht in Führung.

In dieser Situation wollte das Weiße Haus offenbar mit Symbolik punkten. Es hatte zwei Frauen eingeladen, die für einen unerschütterlichen Willen und die Kraft zum Widerstand stehen: Julia Nawalnaja, die Witwe des in russischer Haft verstorbenen Regimekritikers Alexej Nawalny und Olena Selenska, Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Doch Biden erhielt einen Korb. Beide Frauen sagten ihre Teilnahme an der Rede in der US-Hauptstadt ab.

Besuch von Waisenkindern wichtiger

Das bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch auf Nachfrage in Washington. Selenska und Nawalnaja seien als Gäste zur Rede zur Lage der Nation am Donnerstag eingeladen worden – Selenska vom Weißen Haus und Nawalnaja von Biden persönlich, erklärte Jean-Pierre. Zu Gründen für die Absagen wollte Jean-Pierre sich nicht äußern und verwies auf die beiden Frauen.

Sofort schossen Spekulationen ins Kraut, was hinter der Doppel-Absage stecken könnte. Die "Washington Post" wollte von einer Animosität der beiden Frauen als Grund hinter ihrem Fernbleiben wissen. Demnach habe Ukraines First Lady Selenska nicht neben der russischen Oppositionellen Nawalnaja sitzen wollen. Das jedoch wurde von Selenskas Team dementiert, wie die "New York Times" unter Berufung auf eine Sprecherin berichtet. Vielmehr fühle sich die Frau des ukrainischen Präsidenten an einen Termin gebunden, der schon lange im Voraus geplant gewesen ist. So erhält sie am Tag der Rede unter anderem Besuch von Kindern aus einem Waisenhaus.