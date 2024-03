Aktualisiert am 08.03.2024 - 20:31 Uhr

Aktualisiert am 08.03.2024 - 20:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erdoğan kündigt Rückzug an: "Dies ist mein Finale"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will bei den für Ende März geplanten Kommunalwahlen zum letzten Mal antreten. "Dies ist mein Finale, meine letzte Wahl", sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

Erdoğan führt das Land seit mehr als zwei Jahrzehnten. Seit 2002 hat er mehr als ein Dutzend Wahlen gewonnen. Die Umstände dieser Wahlen waren dabei durchaus umstritten. So gibt es unter anderem scharfe Kritik an der Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit. Im Mai 2023 wurde Erdoğan in umkämpften Wahlen für eine fünfjährige Amtszeit wiedergewählt.