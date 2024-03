Der Chef ist das Problem

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Taurus-Debatte große Wut in Großbritannien und in Frankreich erzeugt. Der Westen ist nun um Schadensbegrenzung bemüht.

In der Politik ist es manchmal so wie mit guten Freunden, mit denen man sich mal richtig in die Haare bekommen hat: Erst kommt der Streit, dann das Zusammenraufen.

Ähnliches lässt sich gerade zwischen der deutschen, britischen und französischen Regierung beobachten: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte jüngst mit seinen Äußerungen zur Taurus-Debatte große Wut in Frankreich und in Großbritannien erzeugt. Auch das von Russland abgehörte Gespräch zwischen deutschen Luftwaffenoffizieren löste Unverständnis unter den Verbündeten aus.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte jetzt die eher undankbare Aufgabe, diesen Scherbenhaufen aufzukehren. Sie war am Dienstag in Paris und empfing am Donnerstag ihren britischen Amtskollegen David Cameron zum Strategietreffen in Berlin. Für die Bundesregierung ging es darum, das Feuer im Bündnis zu löschen, bevor es noch größer wird.

Streit überwunden?

Als Baerbock und Cameron im Auswärtigen Amt an diesem Donnerstag vor die Presse traten, merkte man beiden die Spannungen nicht an. Der britische Außenminister erzählte von seiner Zeit, die er kurz nach dem Mauerfall in Berlin verbracht hatte. Beide betonten die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Großbritannien in der aktuellen Krisenzeit: humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland und die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit nach dem Brexit. Es scheint so, als wäre nichts gewesen. In Berlin schien an diesem Tag die Sonne – und auch der Streit scheint überwunden zu sein.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Verbündeten möchten Kremlchef Wladimir Putin nicht erlauben, den Westen zu spalten. Auch deshalb wollen sie ihren Streit nicht öffentlich austragen, denn diese Konflikte zerren nicht nur an den Nerven, sie kosten auch öffentliche Aufmerksamkeit, die momentan an einer anderen Stelle dringend benötigt wird.

Scholz bekommt freundliche Schubser

Baerbock und Cameron sind sich einig darüber, dass mehr getan werden muss. "Sie wissen, dass wir als Bundesregierung insgesamt uns jeden Tag wieder erneut fragen, was wir noch tun können, um die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression zu unterstützen", erklärt Baerbock bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Auch Cameron meint, dass geprüft werden müsse, was man über die bisherige militärische Hilfe hinaus tun kann.

Dabei steht der Elefant im Raum: die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine. Kanzler Scholz lehnt die Bereitstellung der weitreichenden Bundeswehr-Marschflugkörper vom Typ Taurus ab, weil er eine Verwicklung Deutschlands in den Krieg befürchtet. Dieses Argument wurde bereits von führenden deutschen Militärs und Militärexperten entkräftet, trotzdem äußert sich das Kanzleramt nun gar nicht mehr zur Taurus-Frage. Diese Stille bewirkt, dass Scholz die Debatte nicht loswird.

Cameron gab sich an diesem Donnerstag ganz als Diplomat. Er betonte, dass Deutschland schon eine "große Hilfe" leiste und dass die Entscheidung über neue Waffensysteme bei der Bundesregierung liege. Aber er sagte auch: "Was die Langstreckenwaffen angeht, kann ich aus den Erfahrungen Großbritanniens sagen, wie effektiv diese Waffen der Ukraine bei der Bekämpfung der illegalen Aggression geholfen haben."