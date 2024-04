Am Freitag hatte die dpa aus Unternehmenskreisen erfahren, dass 16 der insgesamt 92 Filialen geschlossen werden sollen. Am Samstag bestätigte das der Insolvenzverwalter und legte eine Liste der betroffenen Filialen vor. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Berentzen: "Ich bin sehr skeptisch"

Berentzen sagte weiter, es gehe um mehr Unternehmertum vor Ort, Investitionen in die Fläche, in Personal und in die Verknüpfung von Online- und Offlinewelt. Zusätzlich müssen Strukturen und Prozesse in den Zentralfunktionen angepasst werden. "Ich bin sehr skeptisch, dass Zeit und Geld ausreichen für diese Mammutaufgabe", sagte der BBE-Geschäftsführer.