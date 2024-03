Neben dem Politischen gab es bei Macrons Staatsbesuch in Brasilien auch viel Zwischenmenschliches. Internetnutzer freuen sich weltweit über die Bilder der beiden Staatschefs.

Auf einem der Fotos, veröffentlicht von Lulas Presseteam, sind die beiden Präsidenten auf einem Boot auf dem Guama River zu sehen – händchenhaltend. In einem anderen Foto spazieren die beiden Männer Hand in Hand durch den Amazonas.

Ein Nutzer kommentiert die Bilder auf der Plattform X: "Lula und Macron machen ein Fotoshooting vor ihrer Hochzeit, sie werden im Amazonas heiraten und die Flitterwochen in Paris verbringen". Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich glaube, schon bald könnte eine Macron/Lula-Weihnachtskarte veröffentlicht werden".

Politische Flitterwochen mit Einschränkungen

Doch auch politisch gab es wesentliche Annäherungen zwischen Macron und Lula. Beide Präsidenten kündigten an, etwa eine Milliarde Euro in den Schutz des Amazonas zu investieren. Auch ein dieselbetriebenes U-Boot brasilianischer Bauart bestückt mit französischer Technologie wurde nahe Rio de Janeiro von den beiden Männern eingeweiht.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Macron: "Wir beginnen heute ein neues Kapitel unserer gemeinsamen Beziehung". Jedoch trügt selbst die rosarote Brille nicht über jeden politischen Dissens hinweg. Bei Themen wie dem Krieg in der Ukraine oder dem Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten – darunter ist auch Brasilien – seien sich die Männer weiterhin uneins, berichtet der britische "Guardian". Macron bezeichnete das geplante Abkommen gar als "sehr schlecht".

Insgesamt verbrachte der französische Präsident drei Tage in Brasilien. Auch über die vielen Memes seiner Reise kann Macron wohl gut lachen. So postete er auf X: "Einige haben meine Bilder mit Lula mit einer Hochzeit verglichen. Euch kann ich sagen, ihr habt recht, es war eine. Frankreich liebt Brasilien und Brasilien liebt Frankreich", so Macron.