Putin sitzt in der China-Falle

Kreml-Sprecher Dimitri Peskow versucht zu beschwichtigen: "Natürlich hält der beispiellose Druck der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union auf die Volksrepublik China an, auch im Zusammenhang mit den Beziehungen zu uns", meinte er kürzlich laut Reuters bei einer Telefonkonferenz mit Reportern. "Dies schafft natürlich gewisse Probleme, kann aber nicht zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung unserer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen (Anm. d. Red.: mit China) werden."

China zögert

Aber "Hindernis" ist durchaus untertrieben. Russische Ölkonzerne sind mit Zahlungsverzögerungen von mehreren Monaten oder sogar Transaktionsverweigerungen konfrontiert, da einige Banken aus der Türkei, China und sogar den Vereinigten Arabischen Emiraten Sekundärsanktionen befürchten. Auch das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf mehrere Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind.

Zum Ärger in Moskau trägt bei, dass sich US-Präsident Joe Biden und Xi Jinping über diese Fragen austauschen, zuletzt bei einem Telefonat Anfang April. Putin, der immer auf Augenhöhe mit den USA verhandeln wollte, ist ausgeschlossen. Während die beiden Supermächte reden, sitzt er am diplomatischen Kindertisch.

Es geht dem Kreml-Chef also ans Geld, und Rohstoffgeschäfte sind das Fundament der russischen Wirtschaft. Neben Russland steht auch Indien auf der Schwarzen Liste der USA, da indische Unternehmen mit Schattenflotten auf den Ozeanen dabei helfen sollen, Sanktionen bei russischen Öllieferungen zu umgehen. Auch das soll sich künftig ändern.

Da chinesische Banken ihre Yuan-Geschäfte mit Russland einstellen, müssen sich russische Unternehmen an heimische Banken wenden, die in China eine Zweigstelle haben. Das ist nur die VTB-Bank. Aber auch das läuft nicht, denn die Nachfrage ist so groß, dass sich ein Engpass gebildet hat. Manche Firmen warten bis zu sechs Monate auf eine Kontoerstellung, berichtete Reuters. "Die einzige (russische) Bankfiliale in China ist nicht so groß und in letzter Zeit kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Dokumenten", sagte eine anonyme Quelle der Nachrichtenagentur.

China tut nichts, um Russland in dieser Hinsicht zu unterstützen. Die Strategie dahinter scheint klar zu sein: China verzögert zunächst einmal die Geschäfte mit Russland und hofft darauf, dass eventuell Donald Trump im November die US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Trump hätte vor allem amerikanische Interessen im Blick und würde vielleicht Abstand von den Sekundärsanktionen nehmen, wenn diese den USA schaden – so zumindest die Hoffnung in Peking. Bis dahin wird der Kreml von Peking hingehalten.